عاهل البحرين يؤكد دعم بلاده لجهود تعزيز الأمن والسلام الإقليمى والعالمى

أ ش أ

أكد العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دعم بلاده لكل الجهود والمساعى الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليمى والعالمى.

وأشاد الملك حمد، خلال استقباله تيرى لارسون، مدير معهد السلام الدولى، اليوم الثلاثاء، بالتعاون القائم بين البحرين والمعهد، بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار فى المنطقة ونشر ثقافة السلام.

كما أكد العاهل البحرينى، أن البحرين ماضية على طريق تحقيق المزيد من التطوير والتقدم والتنمية من أجل خير ورقى شعب البحرين.

وأشار خلال اللقاء الذى ناقش تطورات الاوضاع فى المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية، إلى الدور الذى يضطلع به معهد السلام الدولى على صعيد الأبحاث والدراسات وبإسهاماته الايجابية فى الجهود التى تدعم السلام العالمى.