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رئيس حكومة الجزائر يلتقى وزير "الشئون العلاقات التجارية الخارجية" المجرى

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رئيس حكومة الجزائر يلتقى وزير "الشئون العلاقات التجارية الخارجية" المجرى رئيس حكومة الجزائر يلتقى وزير "الشئون العلاقات التجارية الخارجية" المجرى

>أ ش أ

استقبل رئيس الجزائرية عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، وزير "الشئون الخارجية والعلاقات التجارية الخارجية" المجرى، "بيتر زيجارتو".

وذكرت الحكومة الجزائرية ، فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى تقييم التعاون الثنائى من حيث تعزيز العلاقات الاقتصادية لاسيما فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

وأضاف البيان، أنه تم استكمال 5 اتفاقات تعاون فى انتظار التوقيع عليها خلال لقاء مرتقب بين رئيسى وزراء البلدين، موضحًا أن اللقاء سمح بالتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

وحضر اللقاء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الجزائرى رمضان لعمامرة.


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