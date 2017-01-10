أخبار عاجلة

فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أعضاء بمجلس النواب الليبى يقترحون تغيير "علم الاستقلال" ونشيد "يا بلادى"

Google+ Print
أعضاء بمجلس النواب الليبى يقترحون تغيير "علم الاستقلال" ونشيد "يا بلادى" أعضاء بمجلس النواب الليبى يقترحون تغيير "علم الاستقلال" ونشيد "يا بلادى"

>أ ش أ

تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبى، بمقترح تغيير علم "الاستقلال"، ونشيد "يا بلادى"، حيث وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بتلاوة مقترح قدمه بعض النواب بخصوص تغيير "العلم والنشيد" وتوزيعه على أعضاء مجلس النواب للإطلاع.

وذكرت بوابة الوسط الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رسالة صادرة عن مدير مكتب شئون رئاسة مجلس النواب، عوض جمعة الفيتورى، تفيد بأن مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمقترح تغيير علم "الاستقلال" ونشيد "يا بلادى".

وأشار النواب الذين تقدموا بهذا المقترح، إلى أنه بالرغم من التسليم بأهمية علم الاستقلال، ودوره فى التغيرات الحاصلة والهامة التى مرت بها ليبيا، وكذلك نشيد "يا بلادى"، إلا أنهما أصبحا عقبة أمام كل جهود الرامية للمصالحة الوطنية الجادة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365