أعضاء بمجلس النواب الليبى يقترحون تغيير "علم الاستقلال" ونشيد "يا بلادى"

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تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبى، بمقترح تغيير علم "الاستقلال"، ونشيد "يا بلادى"، حيث وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بتلاوة مقترح قدمه بعض النواب بخصوص تغيير "العلم والنشيد" وتوزيعه على أعضاء مجلس النواب للإطلاع.

وذكرت بوابة الوسط الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رسالة صادرة عن مدير مكتب شئون رئاسة مجلس النواب، عوض جمعة الفيتورى، تفيد بأن مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمقترح تغيير علم "الاستقلال" ونشيد "يا بلادى".

وأشار النواب الذين تقدموا بهذا المقترح، إلى أنه بالرغم من التسليم بأهمية علم الاستقلال، ودوره فى التغيرات الحاصلة والهامة التى مرت بها ليبيا، وكذلك نشيد "يا بلادى"، إلا أنهما أصبحا عقبة أمام كل جهود الرامية للمصالحة الوطنية الجادة.