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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 11 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

مهنياً: التأخير في معالجة الأمور وحلها يترك آثاراً سلبية على محيط العمل قاطبة

عاطفياً: الاهتمام بإطلالتك الساحرة تجذب الشريك إليك، وتقرب التواصل بينكما

صحياً: اهتمامك بالشأن الرياضي يرتد ايجاباً عليك وعلى محيطك العائلي والمهني

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

 

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