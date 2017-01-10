مصر تطرح أول مزايدة للتنقيب عن الذهب في سيناء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بسيناء والصحراء الشرقية الاحد أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتضم المزايدة 5 قطاعات للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق بكاري وأم الروس وأم سمرة ومنطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الغربية وموقع بجنوب غرب مدينة دهب في جنوب سيناء.

ويبدأ الأحد شراء كراسة الشروط التي يبلغ سعرها 1000 دولار بالإضافة إلى 5000 دولار مقابل المراجعة والحصول على تفاصيل المعلومات والبيانات الفنية لكل قطاع يراد التزايد عليه على أن تغلق المزايدة يوم 20 أبريل المقبل.