أخبار عاجلة

فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الكهرباء تنفي وجود عراقيل حول تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة

Google+ Print
الكهرباء تنفي وجود عراقيل حول تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة الكهرباء تنفي وجود عراقيل حول تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة

مشروع الضبعة – أرشيفية

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أيمن حمزة، اليوم الثلاثاء ادعاء أحد المواقع الإعلامية وجود عراقيل أو نقاط خلاف بين الجانبين المصري والروسي حول تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

وقال الدكتور أيمن حمزة، في تصريح له، إن المفاوضات التي تتم مع شركة “روزاتوم أوفرسيز” الروسية حول تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة تسير بشكل جيد في جو من التفاهم، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة العقد الرئيسي وجاري الانتهاء من مسودات باقي العقود ليتم توقيعها جميعا في غضون الشهور الأولى من هذا العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا