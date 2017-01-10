الكهرباء تنفي وجود عراقيل حول تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أيمن حمزة، اليوم الثلاثاء ادعاء أحد المواقع الإعلامية وجود عراقيل أو نقاط خلاف بين الجانبين المصري والروسي حول تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

وقال الدكتور أيمن حمزة، في تصريح له، إن المفاوضات التي تتم مع شركة “روزاتوم أوفرسيز” الروسية حول تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة تسير بشكل جيد في جو من التفاهم، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة العقد الرئيسي وجاري الانتهاء من مسودات باقي العقود ليتم توقيعها جميعا في غضون الشهور الأولى من هذا العام.