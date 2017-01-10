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«الوزراء» ينفي زيادة أسعار تذاكر المتاحف السياحية

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«الوزراء» ينفي زيادة أسعار تذاكر المتاحف السياحية «الوزراء» ينفي زيادة أسعار تذاكر المتاحف السياحية

المتحف المصري (أرشيفية)

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بزيادة تذاكر المتاحف السياحية.

وأوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر – أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة واكد أنه لم يصدر أي قرار خاص بزيادة أسعار تذاكر المتاحف, حيث إنه لا يمكن تغيير السعر في منتصف الموسم وفي حالة التغيير فيما بين المواسم يتم إخطار وزارة السياحة والشركات السياحية بهذا القرار قبل الترويج للرحلات قبل الموسم.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير في النصف الأول من 2018 مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المباني الخرسانية والمعدنية للمتحف.

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