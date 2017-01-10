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حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 11 يناير 2017 حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: يفتح هذا اليوم لك باباً للعمل مميزاً، ويتيح لك فرصة يجب أن تستغلّها في الوقت المناسب

عاطفياً: حسك الفكاهي يجعلك محط إعجاب وتقدير الأصدقاء ويدفعهم إلى طلب رفقتك الدائمة

صحياً: إنتبه لنظامك الغذائي كما لصحتك الآن، الفلك يدعم هاتين الناحيتين

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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