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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 11 يناير 2017 حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

مهنياً: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا

عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل

صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن الأجواء المشحونة وخذ عطلة تريح بها أعصابك

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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