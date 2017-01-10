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"المركزى للتعمير" يقرر ترقية رئيس جهاز سيناء والقناة

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"المركزى للتعمير" يقرر ترقية رئيس جهاز سيناء والقناة "المركزى للتعمير" يقرر ترقية رئيس جهاز سيناء والقناة

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

أصدر اللواء محمد ناصر، نائب وزير الاسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، قرارا رقم ( 17 ) لسنة 2017 بترقية المهندس محمد حسنى السقا نائبا لرئيس الجهاز المركزى للتعمير لشئون تنمية سيناء والمناطق النائية، بالاضافة إلى عمله كرئيس لجهاز تعمير سيناء.

وأكد رئيس الجهاز، أن جهاز تعمير سيناء نجح تحت ريادة السقا فى إحداث نقلة نوعية بالتجمعات والوديان بشبه جزيرة سيناء، موضحا أنه تم انشاء أكثر من 20 تجمعا زراعيا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وأصبحت هذه التجمعات منتجة بالفعل كما ساعدت على توفير فرص عمل لسكان هذه المناطق، بالاضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.

وأشار إلى أن هذه التجمعات من المشروعات الرائدة فى الدولة، حيث تخدم فئة كانت محرومة من الخدمات، وقام جهاز تعمير سيناء بتنظيم دورات تدريبية علي الزراعة والمتابعة المستمرة لهم على أرض الواقع، بالإضافة إلى إمدادهم بكافة الاحتياجات بالتعاون مع مديريات الزراعة.

 من جانبه تقدم المهندس محمد حسنى السقا، بالشكر للواء محمد ناصر على هذه الثقة، مؤكدا أن جهاز تعمير سيناء يسعي لإحداث تنمية حقيقية لهذه البقعة الغالية من الوطن وتوفير كافة احتياجات مواطنى الوديان والتجمعات البدوية، بالاضافة إلى تحويل سيناء إلى سلة غذائية تحقق الاكتفاء الذاتى لجميع السلع الغذائية وتسويق الفائض منها للمحافظات الأخرى.

 


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