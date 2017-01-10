منتدى دعم السياحة بأسوان يوصى بتدريب العاملين على التسويق الإلكترونى

أسوان - صلاح المسن – عبد الله صلاح

أوصى المشاركون بفعاليات منتدى دعم قطاع السياحة ، الذى عقد اليوم بمدينة أسوان ، تحت عنوان "آليات مبتكرة لجذب قطاع جديد من السياحة لأسوان" الذى نظمته جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة والحرفية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وبتدريب العاملين فى قطاع السياحة على التسويق الإلكترونى .

وشارك فى فعاليات منتدى دعم قطاع السياحة، ممثلين عن شركات السياحة وقطاعات الإرشاد السياحى و"المرصد الإقليمى لمعلومات سوق العمل بأسوان" والاستثمار والتعليم .

قدم المشاركون عدة اقتراحات للنهوض بقطاع السياحة وجذب المستثمرين، منها عمل برامج مشتركة مع بعض الدول العربية مثل دبى والأردن ولبنان، وإنتاج فيديوهات تسويقية عن المزارات السياحية، كما رحب المشاركون بتدفق السياحة الصينية للأقصر وأسوان خلال الموسم الحالى.

و ناقش المنتدى التسويق الكترونى وتدشين أدوات مبتكرة للتسويق وجذب القطاعات المستهدفة وبناء جسور تعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومبادرات تنشيط السياحة سواء داخل وخارج مصر .

كما ناقش المنتدى خصائص القطاعات السياحية، كما ناقش المشاركون فى المنتدى دعم السياحة العلاجية، من خلال تكثيف الدعاية السياحية لأسوان كمقصد لسياحة العلاج بالرمال.

فى نفس السياق قال أشرف بشرى رئيس لجنة السياحة بجمعية المستثمرين فى أسوان، إن المنتدى يهدف الى خلق فرص عمل جديدة من خلال إيجاد آليات مبتكرة للتسويق السياحى وفتح أسواق جديدة فى السياحة الداخلية والخارجية، فى ظل انحسار الأسواق التقليدية للسياحة، لذلك تم التسويق فى أسوان جنوب شرق آسيا.

وأضاف بشرى، أن المنتدى سوف يقوم بتدريب العاملين فى السياحة باسوان على الأنماط الجديدة للمنتج السياحى المصرى عن طريق التسويق الإلكترونى للسياحة المصرية وتدريب على سياحة صيد الأسماك والسفارى فى بحيرة ناصر، والتدريب التسويق للفنادق البيئية، فى ظل وجود موتيلات فى بعض القرى النوبية، وعمل نموذج لقرى الأطفال.