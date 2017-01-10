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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 11 يناير 2017 حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

برج الأسد

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص مالية جديدة أو عن اكتشاف لبعض الأسرار، وعن إرث أو بوليصة تأمين أو رسوم أو قضية تمويل تُبحث الآن

عاطفياً: استمع إلى أفكار الشريك ولا سيما تلك التي تطرح وجهات نظر جديدة

صحياً: اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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