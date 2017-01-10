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حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

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حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 11 يناير 2017 حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك ستتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وستظهر النتائج سريعاً

صحياً: إلجأ إلى تناول طعام طبيعي وصحي للمحافظة على حيويتك

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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