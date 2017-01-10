بالصور.. مدير أمن بنى سويف يفاجئ أسواق الجملة لمراجعة الأسعار‎

مراسل «ONA»

تفقد اللواء محمد الخليصي مدير أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، سوق محى الدين لبيع الخضر والفاكهة، وشارع 6 الغمراوي مقر بيع الأرز بالجملة بمدينة بني سويف، لمتابعة ضبط الأسعار، ومقارنتها بأسعار التجزئة.

وتحدث مدير أمن بني سويف إلى التجار، وأستمع لمقترحاتهم، والتي جاءت أبرزها إلغاء الرسوم على أقفاص الفاكهة والخضروات، والاكتفاء بالرسوم الإجمالية على الطن ليقلل من تكلفة تاجر التجزئة ليقل بالتالى سعر السلعة فى السوق.

ووعد مدير أمن بني سويف التجار بدراسة عمل سوق “اليوم الواحد” وعرضها على محافظ بنى سويف فى ظل وجود قطعة أرض أملاك دولة وسط السوق يمكن استغلالها لهذا الأمر يحصل فيه المشترى مباشرة على إحتياجاته بسعر الجملة للتخفيف عن كاهلهم.

كما تفقد مدير الأمن سوق البقوليات والعلف وعلى رأسها الأرز وذلك بشارع 6 بحى الغمراوى بمدينة بنى سويف، وأطلع على فواتير الشراء من قبل تجار الجملة، حيث تأكد من وجود جميع السلع بأسعار أقل كثيرا عن نظيرتها بأسواق التجزئة والمحلات، داعيا الأهالي للنزول إلى أسواق الجملة لشراء الأرز والبقوليات خاصة وأن سعر كيلو الأرز

> يتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات بأسواق الجملة.

وأكد مدير أمن بني سويف في تصريحات صحفية له على عقد حملات توعية لتجار التجزئة لدعم المواطن المصرى، عبر تقليل فروق السعر الكبيرة بين شراؤها من أسواق الجملة وبيعه للمواطن، مشيرا إلى ضرورة إرجاع الشادر إلى المكان المخصص له داخل السوق بدل افتراش الشوارع، وعمل اختناقات أو أزمات مرورية والعمل الجاد لخلق أسواق موازية يجد فيها المواطن السلع بأسعار غير مغالى فيها فى ظل عدم وجود تسعيرة ملزمة للتجار.

شارك فى الحملة واللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، والمقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين.