عمرو جمال يطالب الأهلى بإعارته لماديرا البرتغالى

كتب رمضان حسن

طلب عمرو جمال مهاجم الأهلي، من مسئولى ناديه السماح له بالرحيل خلال فترة الشتاء الجاري بعد أن تلقى عرضا من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، ويأمل اللاعب في موافقة الأهلي على رحيله خاصة وأنه يتطلع للمشاركة بصفة مستمرة وأساسية في المباريات وعلي عكس ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في الفترة الأخيرة .

وفد برتغالي في القاهرة لاستعارة عمرو جمال

وقام وفدا من النادي البرتغالي بالحضور للقاهرة لعقد جلسة مع الأهلي ومحاولة ضم عمرو جمال،ويستعين الوفد بمحمد حبشي وكيل الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للفريق في إنهاء الأمور لصالحه ماديرا.

عمرو جمال ينفى وجود خلافات مع البدري

ونفى عمرو جمال ،وجود أي خلافات بينه وبين الجهاز الفني ، مشدداً أن عدم مشاركته بانتظام هو قرار فني يجب احترامه إلا أنه في نفس الوقت يؤدي التدريبات بكل قوة من أجل نيل ثقة البدري ومعاونيه.

عمرو جمال حزين لعدم المشاركة

واعترف عمرو جمال بحزنه من عدم المشاركة في المباريات الأمر الذي تسبب في ابتعاده عن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها في شهر يناير الجاري الجابون متمنياً في نفس الوقت التوفيق لزملائه اللاعبين.