إنطلاق البث الإذاعي والتليفزيوني بإعلام جامعة بني سويف‎

مراسل «ONA»

أعطى الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، إشارة بدء البث الإذاعى والتلفزيونى بإستديوهات كلية الإعلام وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد زين عميد الكلية ولفيف من عمداء الكليات وعدداً من الصحفيين والطلاب.

أعرب رئيس جامعة بني سويف عن سعادته ببدء البث الإذاعى والتليفزيونى بكلية الإعلام تزامناً مع العام الجديد معرباً عن أمله بأن يكون عام أفضل للجامعة بشكل خاص والوطن بشكل عام، موضحاً أن إعلام بنى سويف تعد ثانى كلية إعلام على مستوى الجمهورية وأول كلية إعلام على مستوى محافظات الصعيد.

وأشار رئيس الجامعة الى ان كلية الاعلام اليوم تحصد ثمار المجهودات الكبيرة والتحديات التي واجهت الجامعة في سبيل إنشاء الكلية، مشيراً إلى أن الجامعة حرصت منذ البداية على إنشاء كلية عريقة مجهزة بأحدث الاستديوهات والمعامل الإلكترونية الصحفية حتى تكون مواكبة للتطور السريع الذي شهده عالم الاعلام والصحافة في الآونة الأخيرة بهدف تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل.

كما أعلن رئيس الجامعة عن توسعات جديدة فى المرحلة المقبلة لكلية الاعلام بشرق النيل، لافتاً النظر إلى أن محاضرات مركز التعليم المفتوح سوف تبث على الهواء مباشرة من داخل استوديوهات كلية الإعلام وذلك على قناة وزارة التعليم العالى، وذلك طبقاً لبروتوكول مبرم بين الجامعة والقناة وذلك خلال شهر على الأكثر.

وأضاف الدكتور محمد عميد الكلية أن الكلية تقوم بإبرام العديد من البروتوكولات مع عدة قنوات فضائية لبث البرامج التليفزيونية من داخل كلية الاعلام.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة كان ضيف البرنامج الطلابى الأول والذي كان من اعداد وتقديم الطلاب، كما استمع عدة برامج إذاعية وتليفزيونية من اعداد وتقديم الطلاب، واختتمت فعاليات الافتتاح بمؤتمر صحفى .