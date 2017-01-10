أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 10 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 10 / 1 / 2017 ، عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، خضوع الايفوارى ديسيرا للاختبار وأول تصريح لستراكا بعد تولي القيادة الفنية وحسم التعاقد مع مهاجم افريقى وخضوع اللاعبين لقياسات بدنية.

خضع الإيفوارى تيتيه ديسيرا للاختبار فى صفوف الإسماعيلى تمهيدا للتعاقد معه وتدعيم صفوف الدراويش خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حال اجتيازه الاختبارات الفنية من قبل الجهاز الفني بقيادة التشيكى فرانز ستراكا.

أكد المهندس خالد فرو نائب رئيس نادى الإسماعيلى أنه تم حسم التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، من أجل تدعيم صفوف الدراويش في الدور الثانى بالدورى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التعاقد معه خلال ساعات بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه وتوقيع العقود بشكل رسمى.

خضع لاعبو الإسماعيلى لاختبار القياسات البدنية من قبل مسئولى الشركة الألمانية المسئولة عن إجراء القياسات الطبية اللازمة للاعبى الدراويش، والتى يتم إجراؤها بشكل دورى من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، وذلك في بداية فترة الإعداد للدور الثاني من الدوري، عقب التعاقد مع ستراكا رسميا لتولي قيادة الفريق.

أكد التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى للإسماعيلى أنه عمل خلال فترة الإجازة التي قضاها في بلاده على مشاهدة كل مباريات الفريق الأصفر بالدور الأول للدورى، وذلك بعد توقيع عقود تدريب الدراويش ، وقام بتدوين كل السلبيات التى ظهر عليها الدراويش والتى وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

اتخذ مجلس إدارة نادى الإسماعيلى قرارا برفض العرض المقدم من الفيصلى السعودى للحصول على خدمات إبراهيم حسن صانع ألعاب الدراويش حتى نهاية الموسم مقابل الحصول على 100 ألف دولار، أى ما يعادل 2 مليون جنيه لمدة 5 شهور، بعد تقدم الأخير بعرض رسمى لاستعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.