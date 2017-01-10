مدير المنتخب العسكرى: جاهزون لمونديال عمان ونبحث عن اللقب السادس

كتبت لبنى عبد الله

ينهى المنتخب العسكرى بقيادة محمد عمر استعداداته للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى ستقام بسلطنة عمان فى الفترة من 16 وحتى 29 يناير الجارى، حيث تغادر بعثة منتخب مصر القاهرة ظهر الجمعة .

وقال أحمد المهدى مدير المنتخب العسكرى لـ "اليوم السابع" : " المنتخب أنهى استعداداته وبات جاهزاً لمونديال كأس العالم من أجل العودة إلى منصة التتويج".

وأكد مدير المنتخب العسكرى على توفر عنصر الالتزام لدى جميع اللاعبين وهو ما لمسه خلال معسكر المنتخب الذى يعطى مؤشرًا قويًا على قدرة لاعبينا على تحقيق نتيجة إيجابية بالبطولة.

وأشار المهدى إلى أن المنافسة ستكون صعبة بكل المقاييس ولكنه لديه ثقة كبيرة باللاعبين، مشيرا إلى أن الالتزام والتركيز هما شعار المنتخب فى الفترة المقبلة.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بولندا وكندا وسوريا، ويستهل المنتخب العسكرى مشواره بالبطولة بملاقاة بولندا فى 17 يناير فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وحقق منتخب مصر لقب كأس العالم العسكري 5 مرات، في حين أن محمد عمر المدير الفنى للمنتخب قد حققها مرتين منهم.