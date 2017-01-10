أخبار عاجلة

فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مدير المنتخب العسكرى: جاهزون لمونديال عمان ونبحث عن اللقب السادس

Google+ Print
مدير المنتخب العسكرى: جاهزون لمونديال عمان ونبحث عن اللقب السادس مدير المنتخب العسكرى: جاهزون لمونديال عمان ونبحث عن اللقب السادس

>كتبت لبنى عبد الله

ينهى العسكرى بقيادة محمد عمر استعداداته للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى ستقام بسلطنة عمان فى الفترة من 16 وحتى 29 يناير الجارى، حيث تغادر بعثة منتخب القاهرة ظهر الجمعة .

 وقال أحمد المهدى مدير المنتخب العسكرى لـ "اليوم السابع" : " المنتخب أنهى استعداداته وبات جاهزاً لمونديال كأس العالم من أجل العودة إلى منصة التتويج".

وأكد  مدير المنتخب العسكرى على توفر عنصر الالتزام لدى جميع اللاعبين وهو ما لمسه خلال معسكر المنتخب الذى يعطى مؤشرًا قويًا على قدرة لاعبينا على تحقيق نتيجة إيجابية بالبطولة.

وأشار المهدى إلى أن المنافسة ستكون صعبة بكل المقاييس ولكنه لديه ثقة كبيرة باللاعبين، مشيرا إلى أن الالتزام والتركيز هما شعار المنتخب فى الفترة المقبلة.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بولندا وكندا وسوريا، ويستهل المنتخب العسكرى مشواره بالبطولة بملاقاة بولندا فى 17 يناير فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وحقق منتخب مصر لقب كأس العالم العسكري 5 مرات، في حين أن محمد عمر المدير الفنى للمنتخب قد حققها مرتين منهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي