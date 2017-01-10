أخبار عاجلة

فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الشرطة التركية تقتل مسلحا وتعتقل آخر حاولا اقتحام مديرية أمن غازي عنتاب

Google+ Print
الشرطة التركية تقتل مسلحا وتعتقل آخر حاولا اقتحام مديرية أمن غازي عنتاب الشرطة التركية تقتل مسلحا وتعتقل آخر حاولا اقتحام مديرية أمن غازي عنتاب

انفجار في تركيا (أرشيفية)

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأنها قتلت مسلحا واعتقلت آخر حاولا اقتحام مديرية الأمن في مدينة غازي عنتاب المتاخمة للحدود مع سوريا.

وأضافت قناة (سكاي نيوز) أن الشرطة قتلت المسلح الأول والمشتبه في محاولته تنفيذ هجوم ضد مبنى مديرية أمن غازي عنتاب، مشيرة إلى أنه يشتبه في وجود سيارة مفخخة بالمكان، كما لاحقت الآخر الذي لاذ بالفرار وتمكنت من اعتقاله.

وذكرت القناة أن دوي إطلاق نار قد سoمع بالقرب من مركز للشرطة في مدينة غازي عنتاب، وأرسلت عددا من سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

يشار إلى أن تركيا في حالة تأهب في أعقاب سلسلة من الهجمات ألقي باللوم فيها على مسلحين أكراد وتنظيم “داعش”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017