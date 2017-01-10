حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

برج الثور

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد بعد مفاوضات شاقة، وثمة عقد يلوح في الأفق

عاطفياً: تسترجع ذكريات علاقة سابقة وتشعر بالحنين نحو من كنت على علاقة معه

صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية مهم جداً، وهذا عامل ايجابي من اجل صحة افضل

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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