موجز أخبار مصر للساعة 10 مساء.. الحكومة: لا تعديل وزارى فى الفترة الحالية

نشر موقع "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات والتقارير المهمة، فى مقدمتها نفى السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن وجود نيه لتعديلات وزارية جديدة فى الفترة الحالية.

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نفى السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن وجود نيه لتعديلات وزارية جديدة فى الفترة الحالية، مناشداً المواطنين باللجوء إلى المصادر الموثوق فيها للحصول على المعلومات خاصة التى تتعلق بالقضايا الهامة.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، في بيان لها منذ قليل، أن المفاوضات التى تتم مع شركة روزاتوم أوفرسيز الروسية حول تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة تسير بشكل جيد فى جو من التفاهم، وأنه تم الانتهاء من إعداد مسودة العقد الرئيسى وجارى الانتهاء من مسودات باقى العقود.

أعلن مجلس الوزراء، أنه خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض تقريراً حول إجراءات مواجهة السيول والأمطار بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية.

قرر مجلس المحافظين خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء نقل تبعية قرى الظهير الصحراوى 38 قرية إلى ولاية بعض المحافظات، وكان المجلس قد استعرض تقريراً حول الإجراءات الجارى اتخاذها لاستكمال وتطوير قرى الظهير الصحراوى على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى قرى تعاونية منتجه لها مقوماتها الاقتصادية.

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا صحة تماما لما تردد عن اتجاه الوزارة لتحويل معاهد الخدمة الاجتماعية العليا إلى كليات متخصصة فى مجالات الأمن الإدارى والصناعى، مؤكدة أنه ليس هناك أية نية لتحويل تلك المعاهد.

نفت وزارة الآثار ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر المتاحف السياحية، وأوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار خاص بزيادة أسعار تذاكر المتاحف، حيث أنه لا يمكن تغيير السعر في منتصف الموسم، وفي حالة التغيير فيما بين المواسم يتم إخطار وزارة السياحة والشركات السياحية بهذا القرار قبل الترويج للرحلات قبل الموسم.

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى إطار ما تردد من أنباء عن تطبيق قرار بالتجنيد الإجباري للفتيات بداية من فبراير 2016، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي ، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدةً أن كل ما هنالك أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساساً وحسب القانون بأداء "الخدمة العامة" لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أى شىء بهذا الخصوص.

فتح حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن غفلة الإعلام والرأى العام الحرب التى تشن ضد مصر، إذ أشار إلى أنه من المؤلم أن تجد الناس بعيدة تماما عن حجم التحديات" الباب حول دور النخب فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الحالية، ودورها خلال المرحلة الراهنة فى التوعية، والاصطفاف بجانب الوطن.

وضع البرلمان حدا لتزويغ النواب من اجتماعات اللجان البرلمانية، بعدما أعلنت الأمانة العامة للبرلمان تطبيق نظام "البصمة" فى حضور جميع اجتماعات اللجان بداية من فبراير المقبل، وعدم الاعتداد بالكشوف الورقية.

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة ، مؤكدة أنها لم تغير نظام امتحانات الثانوية العامة ولا نظام التقويم الخاص بها.

يتلقى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، العلاج بمستشفى وادى النيل عقب تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

أثار غياب لاعبى برشلونة الإسبانى عن حضور حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وبالأخص المهاجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، استغراب الجميع، حيث اعتقد كثيرون خاصة من عشاق نادى ريال مدريد أن غياب لاعبى البارسا كان متعمدًا بسبب عدم حصول ميسي على جائزة "The Best" التى ذهبت لصالح منافسه الأزلى البرتغالى كريستيانو رونالدو.