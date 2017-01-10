القبض على 9 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من مؤبد فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ، الأحكام من القبض على 9 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على "إبراهيم.س.م" 18 سنة سائق مقيم كوبرى سيناء دائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5687/2014 جنايات مركز الإسماعيلية المقضى فيها بالسجن 7 سنوات بتهمة "مخدرات" و"وحيد.ح.م" 30 سنة عامل مقيم نفيشة البحرية دائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2354/2014 جنايات مركز الإسماعيلية المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه"، و"ناصر م ح" 20 سنة عامل مقيم كوبرى 10 المنايف دائرة مركز أبو صوير، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 401/2016 جنايات مركز أبو صوير المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات"، و"عمر.ا.ع" 33 سنة عامل مقيم أبو بلح دائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2686/2016 جنايات مركز الإسماعيلية المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

كما تم ضبط "مسلم.س.م" 37 سنة عامل مقيم أبو خليفة دائرة مركز القنطرة غرب، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 358/2004 جنايات مركز القنطرة غرب المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات"، و"أحمد.ع.ح" 38 سنة سائق مقيم مركز أبو حماد شرقية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 28946/2014 جنايات مركز أبو حماد - شرقية - المقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "سرقة بالإكراه"، و"محمد.ع.خ" 28 سنة عامل مقيم الكيلو 2 دائرة مركز أبو صوير، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3258/2016 جنايات مركز أبو صوير بتهمة "مخدرات"، و"إبراهيم.ع.ط" 16 سنة عامل مقيم أبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 209/2017 جنح قسم أول الإسماعيلية بتهمة "سرقة"، و"عماد.ف.ع" 27 سنة عامل مقيم دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5384/2016 جنح مركز فايد بتهمة "سرقة".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.