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براءة متهم بقتل حماه بمدينة رأس غارب

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براءة متهم بقتل حماه بمدينة رأس غارب براءة متهم بقتل حماه بمدينة رأس غارب

>البحر الأحمر- عماد عرفة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم، وعضوية الدكتور محمود نصر، وأمانة سر عبد الله سالم  ببراءة موظف بإحدى شركات البترول برأس غارب من اتهامه بقتل حماه الموظف بالمعاش.

 

تعود تفاصيل تلك القضية، لنهاية شهر مايو من عام 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من المقدم أحمد الطريفى رئيس مباحث رأس غارب، آنذاك، يفيد مقتل شخص يدعى "عوض . ع" بالمعاش، ويبلغ من العمر 61 عاما، وعثر على جثته داخل منزله مذبوحًا، وتم إلقاء القبض على زوج ابنة المجنى عليه فى جريمة القتل بعد اتهامه بقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حتى أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكمها ببراءة المتهم.

 


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