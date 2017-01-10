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رئيس نيابة المحلة يعاين مسرح جريمة قتل مواطن وإصابة 2 آخرين

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رئيس نيابة المحلة يعاين مسرح جريمة قتل مواطن وإصابة 2 آخرين رئيس نيابة المحلة يعاين مسرح جريمة قتل مواطن وإصابة 2 آخرين

>الغربية – عادل ضرة

أجرى عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة وأحمد سعيد وكيل نيابة القسم معاينة تصويرية للشقة التى شهدت مشاجرة بمنطقة الرجبى أول المحلة، وأسفرت عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

وأمر رئيس النيابة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وندب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من داخل الشقة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم  مسجل شقى خطر فئة "أ" جرائم نفس وسرقات وسبق أن طلق زوجته 3 مرات، وتوجه لمنزل أسرتها وحاول ردها لعصمته مرة أخرى، إلا أن أهلها رفضوا لضرورة وجود محلل، وهو ما دفعه لإخراج طبنجة وأطلق عيارين ناريين الأولى أصابت شقيق مطلقته إصابة خطيرة، ونقل للمستشفى فى غيبوبة تامة، والطلقة الثانية أصابت خال طليقته، وتوفى فى الحال، وأحضرت طليقته سكينا من المطبخ وأنهالت عليه طعنا، مما أدى لإصابته بجرح نافذ بالكبد.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهم بإحضار طبنجة و11طلقة ومطواة وسكينة وخنجر وكمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وأمر وكيل نيابة أول بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وقامت مطلقة المتهم بتسليم نفسها لقسم أول المحلة وتحرر محضر بالواقعة .

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة الرجبى  دائرة القسم، وانتقل المأمور وضباط المباحث وتبين نشوب مشاجرة أسفرت عن مصرع  "أحمد . م"،٥٠ عاما، سائق، وإصابة "محمود . ل . ط" عاطل، بجرح نافذ بالبطن، "محمد . م . ص" مصاب بطلق نارى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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