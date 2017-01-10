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كلية الحقوق الأكثر غشاً في إمتحانات جامعة بني سويف‎

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كلية الحقوق الأكثر غشاً في إمتحانات جامعة بني سويف‎ كلية الحقوق الأكثر غشاً في إمتحانات جامعة بني سويف‎

الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف خلال مروره بأحد اللجان

مراسل «ONA»

أكد الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تشهد هدوءا وانتظاما في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى كليات الجامعة.

فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت، وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة، وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءا ملحوظا إلا من بعض حالات الغش حيث تم ضبط ( 141) حالة غش في امتحانات كليات التجارة والحقوق والآداب والصيدلة والتمريض والتعليم الصناعي والحاسبات والمعلومات والتربية والتربية الرياضية والزراعة والخدمة الاجتماعية والمعهد الفني للتمريض من بداية امتحانات الترم الأول للعام الجامعي 2016/2017 .

صرح الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم ضبط (41) حالة بكلية التجارة و(34) حالة بكلية الحقوق في اليوم الأول و (15) حالة بكلية الآداب وحالتين بكلية الصيدلة وحالتين بكلية التمريض و (6) حالات بكلية التعليم الصناعي و(27) حالة بكلية التربية و (5) حالات بكلية الخدمة الاجتماعية وحالة واحدة بكلية الحاسبات والمعلومات وحالة واحدة بكلية الزراعة وحالة واحدة بكلية رياض الأطفال و (4) حالات بكلية التربية الرياضية وحالتين بالمعهد الفني للتمريض حيث تنوعت وسائل الغش ما بين النقل من ورق خارجي واستخدام الهاتف المحمول والإخلال بنظام الامتحان وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.

 

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