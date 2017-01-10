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كوبر يصالح مؤمن زكريا بحضور عقد قرانه

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كوبر يصالح مؤمن زكريا بحضور عقد قرانه كوبر يصالح مؤمن زكريا بحضور عقد قرانه

>كتب رمضان حسن

حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على حضور عقد قران مؤمن زكريا لاعب الأهلي مساء اليوم"الثلاثاء" في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وهو ما اعتبره الحاضرون عربون صلح بين كوبر ومؤمن زكريا عقب استبعاد الأخير من قائمة المشاركة في أمم أفريقيا المقرر انطلاقها 14 يناير الجاري في الجابون.

وحضر حفل عقد القران زملاء اللاعب بالنادي الأهلي بجانب إكرامي الشحات وأحمد يحيي وكيل اللاعب وعصام سراج مدير التعاقدات ، كما تواجد من لاعبي الأندية الأخري، أحمد سعيد أوكا وهاني سعيد وعبدالسلام نجاح وعبدالله فاروق وأمير عبدالحميد.

كما حضر رمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني وستوك سيتي الإنجليزي ومحمود فايز المدرب العام للمنتخب وأحمد الشيخ صانع العاب الأهلي والمعار للمقاصة.


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مصر 365

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