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خالد صلاح مشيدا بقرار وزير السياحة حول "العمرة": صائب اقتصاديا وسياسيا

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خالد صلاح مشيدا بقرار وزير السياحة حول "العمرة": صائب اقتصاديا وسياسيا خالد صلاح مشيدا بقرار وزير السياحة حول "العمرة": صائب اقتصاديا وسياسيا

>كتب إبراهيم حسان

أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، بقرار يحيى راشد وزير السياحة، فيما يتعلق بتأجيل برامج العمرة لتبدأ خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان المقبلين، واصف قراره بـ" الصائب من الناحية الاقتصادية والسياسية".

وقال خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، إن وزارة السياحة بهذا القرار وضعت يدها بيد الدولة والبنك المركزى فيما يتعلق بتوفير دولارات للدولة المصرية، مطالبا غرفة شركات السياحة ورجال الأعمال الموجودين بها والمعارضين لقرار وزير السياحة، بعدم النظر لمصلحتهم فقط، وعليهم النظر لمصلحة مصر العليا.

وأضاف الكاتب الصحفى، أن 3 مليارات دولار تذهب لاقتصاد المملكة العربية من المعتمرين المصريين، مستدركا: "أنا مش ضد العمرة، لكن اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع".

 


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