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"مجلس الجامعات" يقبل تحويل طلاب الجامعة الأمريكية للجامعات الخاصة والأهلية

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"مجلس الجامعات" يقبل تحويل طلاب الجامعة الأمريكية للجامعات الخاصة والأهلية "مجلس الجامعات" يقبل تحويل طلاب الجامعة الأمريكية للجامعات الخاصة والأهلية

>كتب وائل ربيعى

عقد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعا طارئا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الثلاثاء، ووافق المجلس بالإجماع على اقتراح الوزير بقبول طلاب الجامعة الأمريكية الراغبين فى التحويل إلى التخصصات المناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية بشكل فورى.

وذكر بيان الوزارة إن ذلك حرصا على مستقبل أبناء من طلاب هذه الجامعة، وذلك استجابة سريعة لاستغاثة الطلبة المصريين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورعاية من الدولة المصرية لمستقبل أبنائها الطلاب بالجامعة.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن ذلك يأتى ذلك القرار بعد أن قامت الجامعة الأمريكية بزيادة مصروفات الدراسة بشكل مبالغ فيه الأمر الذى تجاوز قدرات الأسر المصرية مما دعاهم إلى الاستغاثة بالدولة للتدخل، ومما دعا إلى ضرورة اتخاذ القرار المشار إليه.

وناشدت الوزارة، الجامعة الأمريكية الاطلاع بمسئولياتها تجاه طلابها لاتخاذ إجراءات سريعة وفورية لتصحيح الموقف ومراجعة مصروفات الدراسة حرصا على مستقبل الطلاب.

 


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