جامعة بنى سويف الأولى فى الاستشهادات البحثية الدولية‎

مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، عن حصول الجامعة على المرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية فى معامل جودة الاستشهادات البحثية الدولية وذلك طبقاً لإحصائية النشر الدولي للأبحاث لعام 2016 .

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن معامل جودة الاستشهادات البحثية الدولية يعني ارتفاع في مستوى جودة الأبحاث التي نشرتها الجامعة فى مجلات دولية ذات تأثير عالي، واستشهد بتلك الأبحاث العديد من الباحثين في كافة جامعات العالم واخذوها كمرجع معتمد أبحاثهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن معدل جودة الاستشهادات البحثية للأبحاث التي نشرتها جامعة بنى سويف العام الماضى وصلت إلى 2,19 بينما كان تصنيف الجامعة العام قبل الماضى كان 1,20 وبذلك حققت الجامعة زيادة في جودة الأبحاث المنشورة تقارب 1% , و يعد ذلك أعلى معدل تصنيف لجودة أبحاث الجامعة على مستوى السنوات السابقة.

وأشار الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن من أهم العوامل التي ساعدت في زيادة النشر الدولى، وجودة الأبحاث بالجامعة هو وجود مدينة بحثية متميزة وتضم عدد كبير من الباحثين الدوليين، موضحاً أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم الباحثين وتشجيعهم ونشر أبحاثهم العلمية في المجلات الدولية لرفع تصنيف الجامعة وضعها في مصاف الجامعات الدولية.

وأكملت الدكتورة سماء أمام الدق أستاذ النانو تكنولوجي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ومدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة أن مكتب التصنيف الدولى يعمل فى إطار خطة استراتيجية، وتتمثل أهم أنشطة المكتب في الآونة الأخيرة فى عمل دورات متخصصة فى كتابة الابحاث العلمية، علاوة على عمل دورات متخصصة لطلاب الماجستير والدكتوراة.