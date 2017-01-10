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أهالى عزبة البرج يطالبون بإطلاق اسم الشهيد بلال الزاهد على إحدى المدارس

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أهالى عزبة البرج يطالبون بإطلاق اسم الشهيد بلال الزاهد على إحدى المدارس أهالى عزبة البرج يطالبون بإطلاق اسم الشهيد بلال الزاهد على إحدى المدارس

>دمياط - معتز الشربينى

ناشد أهالى مدينة عزبة البرج بدمياط الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط بإطلاق اسم الشهيد مجند بلال عبد الرحمن الزاهد ابن منطقة الملقاة، الذى توفى فى الأحداث الإرهابية التى وقعت أمس بالعريش على إحدى المدارس بالمدينة تخليداً لذكراه.

 

شيع أهالى عزبة البرج بدمياط مساء أمس جثمان الشهيد بلال الزاهد إلى مثواه الأخير فى جنازة شعبية مهيبة تقدمها اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط يرافقه اللواء حسام عبد السلام مساعد المدير للأمن واللواء سامى عبد العزيز سكرتير عام محافظة دمياط نائبا عن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط واللواء ممدوح طه سكرتير مساعد المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة والآلاف من أهالى مدينة عزبة البرج، وأكد اللواء نادر جنيدى أثناء مشاركته بالجنازة أن لا تنسى أبناءها الذين يدافعون عن مقدرات هذا الوطن سواء فى مواجهة الجريمة والخارجين عن القانون أو مواجهة الإرهاب مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.


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مصر 365

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