الرقابة الإدارية تستعيد 6.5 مليون جنيه «قيمة أراضي أملاك دولة» بقرى الفيوم

نجحت جهود الرقابة الإدارية بالفيوم في استعادة أكثر من 6.5 مليون جنيه، سددها بعض المواطنين بالنيابة العامة، تحت حساب قيمة أراضي أملاك دولة حصلوا عليها بمدينة طامية.

وكان فرع الرقابة الإدارية بالفيوم، برئاسة العميد محمد رياض, كشف تورط رئيس المدينة السابق في تسهيل الحصول على هذه المساحة التي تقدر بـ 3 آلاف و500 متر، واستصدار قرارات بناء عليها بمشاركة مسئولين آخرين بإدارات التنظيم والأملاك بالوحدة, وتم تقديمهم للنيابة التي تتولى التحقيق.

ومن ناحية أخرى، شنت الرقابة الإدارية بالفيوم حملة مشتركة مع أجهزة الطب العلاجي; شملت الوحدات الصحية بقرى إبجيج ومنشاة بغداد والعزب بمركز الفيوم، وكشفت الحملة الإهمال الشديد وعدم استغلال مركز التدريب المنشأ حديثا بالعزب رغم المبالغ الكبيرة التي تكلفتها عملية التطوير.

وفي الوحدة الصحية بقرية إبجيج، تبين تغيب 8 موظفين واثنين من الصيادلة, وسوء حالة المبنى وتدني مستوى النظافة، بما ينعكس على أداء الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، كما ضبطت الحملة معملين للتحاليل بالقرية يعملان من دون تراخيص.

وفي الوحدة الصحية بقرية منشاة بغداد, تبين أن شئون العاملين بالوحدة تخصم مبالغ مالية من العاملين شهريا لتدبير تكاليف وسائل نقل الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف للوحدة من مخازن الصحة.

وكشفت الرقابة الإدارية وجود قصور في تنفيذ مشروع “تكافل وكرامة” بالقرى, حيث تبين أن عدد المسجلين بقرية إبجيج يبلغ 1724 حالة يصرف ل`850 منهم فقط, وفي العزب تم تسجيل 2700 شخص يصرف ل`630 حالة منهم فقط.

كما حررت الرقابة الإدارية 5 محاضر لمحال تموينية بالقرى الثلاث; لعدم قيام أصحابها بالإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعمة التي يتم صرفها للمواطنين البطاقات وتم ضبط عددا من المخابز التي يقوم أصحابها بتجميع بطاقات المستهلكين بالمخالفة للقرار الوزاري 312 لسنة 2014.

وكشفت الرقابة وجود مشاكل كبيرة في الطاقة والكهرباء بقرية منشاة بغداد, وحاجة القرية العاجلة لدعم الشبكة لعلاج هذه المشاكل, وهو الأمر الذي تم تداركه خلال الجولة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بالفيوم.