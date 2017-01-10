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رصد 5 مليون جنيه لترميم طريق المنصورة دكرنس

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رصد 5 مليون جنيه لترميم طريق المنصورة دكرنس رصد 5 مليون جنيه لترميم طريق المنصورة دكرنس

>الدقهلية ـ محمد حيزة

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم، من محمد محمود العتماني، نائب المطرية والمنزلة، بمحافظة الدقهلية لوزير النقل، حول إصلاح طريق المطرية المنصورة.

وقال "العتماني" في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن مندوبا عن الهيئة العامة للطرق والكباري حضر الاجتماع وأعلن رصد 5 مليون جنيه لإصلاح الطريق من المنصورة لدكرنس، لإن الطريق يخضع للهيئة العامة للطرق والكباري، أما باقي الطريق من دكرنس حتى المطرية، فتم تكليف سكرتير محافظة الدقهلية اللواء فايز شلتوت، لعمل تقريرعنه لحساب التكلفة حتى يتم الترميم والتجديد له.

 


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