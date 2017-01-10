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"وعد " يؤجل تجديد باسم مرسى للزمالك

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"وعد " يؤجل تجديد باسم مرسى للزمالك "وعد " يؤجل تجديد باسم مرسى للزمالك

>كتب عمرو جاب الله

تواصل باسم مرسى مهاجم الزمالك، مع شركة التسويق التى وعدته باحضار عروض مؤخرا، للاستفسار حول آخر مستجدات احترافه ، خاصة أنه لم يتلق أية عروض رسمية ، مما أدى إلى حدوث أزمة بعدم تجديده لناديه بجانب إعلان مرتضى منصور رئيس النادى عن تجميده بسبب رفض اللاعب تجديد تعاقده المقرر نهايته بنهاية الموسم الجارى.

كشف مسئولو شركة التسويق لباسم مرسى، أنه سيتم إرسال عرض رسمى إلى نادى الزمالك لضمه غداً دون الإفصاح للاعب عن هوية العرض المنتظر، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن تأخر وصول فاكس رسمى بالعرض الخارجى سبب تأجيله لجلسة توقيع عقده الجديد مع النادى الأبيض.

ومن المقرر أن يعقد باسم مرسى جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض خلال الساعات المقبلة، بعد تدخل محمد حلمى المدير الفنى للفريق ، لتوضيح كافة الأمور إليه وأنه يحترم قرارات مجلس الإدارة ولا يتمرد على النادى.


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