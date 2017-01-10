التعليم العالى: لا نية لتحويل معاهد الخدمة الإجتماعية لكليات أمن إدارى وصناعى

كتبت هند مختار

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا صحة تماما لما تردد عن اتجاه الوزارة لتحويل معاهد الخدمة الاجتماعية العليا إلى كليات متخصصة فى مجالات الأمن الإدارى والصناعى، مؤكدة أنه ليس هناك أية نية لتحويل تلك المعاهد.

وأضافت الوزارة، فى بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنها حريصة كل الحرص على استمرار تواجد معاهد الخدمة الاجتماعية إدراكاً لأهمية دورها في إعداد أخصائيين اجتماعيين قادرين على العمل في ميادين الخدمة الاجتماعية، بما يتفق واحتياجات المجتمع المختلفة، فضلاً عن أهميتهم في العمل على نشر الوعى الاجتماعي ورفع مستوى الخدمة الاجتماعية، والمساهمة فى برامج تنمية وخدمة المجتمع.