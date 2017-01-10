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مصادر لليوم السابع: "السراج" يلتقى غدا مسئولى مصر المعنيين بالشأن الليبى

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مصادر لليوم السابع: "السراج" يلتقى غدا مسئولى مصر المعنيين بالشأن الليبى مصادر لليوم السابع: "السراج" يلتقى غدا مسئولى مصر المعنيين بالشأن الليبى

>كتب أحمد جمعة

قالت مصادر ليبية رفيعة المستوى، إن رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج سيلتقى غداً المسئولين المصريين المعنيين بالملف الليبى لبحث سبل إيجاد حل للأزمة السياسية والخروج بالبلاد من النفق المظلم.

 

ورجحت المصادر الليبية تحفظت على هويتها، فى تصريحات خاصة لليوم السابع اليوم الثلاثاء، لقاء يجمع رئيس المجلس الرئاسى الليبى بالرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء مشاورات حول الأزمة الليبية وسبل حل الأزمة.

 

وتأتى زيارة فائز السراج إلى فى ظل تحركات حثيثة تقودها القاهرة ممثلة فى الفريق محمود حجازى ووزير الخارجية سامح شكرى لمساعدة الأشقاء فى ليبيا على تجاوز أزمتهم.

 

يذكر أن مؤسسة الرئاسة لم تكشف بعد عن أى لقاء مرتقب للرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج.


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