أهم 10 بوستات.. قرار زيادة عدد منتخبات كأس العالم يحدث انقساما بين المشجعين

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة، والمدونون على المواقع.

1. عشاق كرة القدم حول العالم ينقسمون حول قرار الفيفا بزيادة عدد المنتخبات لـ48

2. جماهير الديفا "سميرة سعيد" يحتفلون بعيد ميلادها على طريقتهم الخاصة

3. السفير السعودى بالقاهرة يقدم التعازى لمصر فى ضحايا كمين العريش

4. الكاف ينشر صورة الكرة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية الجابون 2017

5. بالفيديو شاهد كواليس حفل الفيفا لأفضل لاعب فى العالم

6. رونالدو عن دور منتخب بلاده فى جائزة أفضل لاعب: لا يمكنك فعل ذلك دون فريقك

7. كارول سماحة تحيى حفل عيد الحب بدار الأوبرا فى مصر يوم 10 فبراير

8- محمد إمام يعلن عن ثانى بطلات مسلسله الجديد "لمعى القط"

9- ريال مدريد لشاروخان: شرف لنا أن يكون نجم هندى كبير من مشجعى الفريق

10- كريم فهمى يعتذر لمتابعيه على "إنستجرام" بعد سرقة حسابه