مجلس الوزراء: نقل تبعية 38 قرية بالظهير الصحراوى إلى ولاية بعض المحافظات

كتبت هند مختار

قرر مجلس المحافظين خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء نقل تبعية قرى الظهير الصحراوى 38 قرية إلى ولاية بعض المحافظات، وكان المجلس قد استعرض تقريراً حول الإجراءات الجارى اتخاذها لاستكمال وتطوير قرى الظهير الصحراوى على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى قرى تعاونية منتجه لها مقوماتها الاقتصادية.

كما تم استعراض الدور المقترح للوزارات والجهات المعنية لاستكمال وتطوير قرى الظهير الصحراوى وتحويلها إلى قرى منتجة، حيث تمت الاشارة إلى أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان منوط بها ترأس لجنة دائمة لمتابعة أعمال تطوير قرى الظهير الصحراوى تضم فى عضويتها مندوبى جميع الوزارات والجهات المعنية على أن تقوم بتقديم تقرير شهرى عن ما تم إنجازه من مهام ومقترحات لحل أى معوقات، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لجهات الولاية على القرى المقترح تطويرها مع عمل ما يلزم من تعديل المخطط العام لها طبقاً لمتطلبات كل قرية من الانشطة الاقتصادية والمبانى السكنية والمنشآت الخدمية، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير لاستكمال الأعمال المدرجة ضمن موازنة الجهاز سواء كانت إنشاءات أو شبكات أو مرافق والتى تقع ضمن مخطط الإنشاء المعتمد للقرى، مع توفير التمويل اللازم لاستكمال عدد المساكن المستهدف لكل قرية، وذلك من خلال إتاحة التمويل التعاونى.