انتعلي حذاءك المفتوح مع الجوارب لتشعري بالدفء

أعترف أنه خلال فصل الشتاء تقلّ خياراتنا المتاحة في مجال الأحذية المتوافقة مع الأجواء الباردة، فلا نستطيع انتعال ما هو مكشوف تماماً اتقاءً للهواء.

لكنّ أغلب عروض الأزياء لشتاء ٢٠١٦ أوجدت الحلّ بإضافة الجوارب، بأنواعها المختلفة، سواء الصوفية منها أو الشفافة أوالمرقعة لأحذيتها المفتوحة.

تستطيعين انتعالها مع الأحذية العالية التقليدية كما ظهر في عرض "ماركيزا - Marchesa" أو مع الصندل العالي المكشوف تماماً، كما في عرض "قوتشي - Gucci"، أو مع الأحذية المفتوحة الظهر كما في عرض "نمبر٢١ - N21".