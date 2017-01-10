بلقيس فتحي في أجمل إطلالات السهرة

عوَّدتنا الفنانة بلقيس فتحي أن تظهر بإطلالات جميلة وخلابة لأهم المصممين العالميين والمحليين.

إطلالاتها تعد عنواناً للكمال اللامتناهي بدايةً من تسريحة شعرها، وصولاً إلى مكياجها، وانتهاءً بالفساتين التي تختارها بعناية فائقة.

تبهرنا بلقيس كثيراً بإطلالاتها غير المتكلفة، ولطالما دعمت مصممي الملابس الراقية خصوصاً العرب منهم، فرأيناها تلبس لـ: إيلي صعب، و جورج حبيقة وغيرهما من المصممين المشهورين، وكذلك تدعم الأسماء التي لاتزال تخطو خطواتها الأولى في عالم الأزياء الراقية.

إليك عزيزتي القارئة آخر إطلالات الفنانة بلقيس فتحي خلال إحيائها عدة حفلات غنائية.

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