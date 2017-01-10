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أقارب شهيد مطروح يودعونه بالزغاريد

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أقارب شهيد مطروح يودعونه بالزغاريد أقارب شهيد مطروح يودعونه بالزغاريد

>مطروح _ حسن مشالي

ودع مجموعة من أقارب شهيد مطروح جثته بالزغاريد عقب الصلاة عليه وخروجه من المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، وطالب أحد أشقاء الشهيد السيدات بعدم البكاء والصراخ، قائلا " اللي بتحبه تزغرد مش تبكي "

وكانت مدينة مرسى مطروح، قد شيعت الشهيد مجند عبد الله عبد الرحمن ناصر " ٢١ سنة " الذي استشهد في التفجير الارهابي بكمين المطافي بالعريش، بمشاركة القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية وحشود من أهالي مطروح.

خرجت الجنازة من المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، وحمل جثمان الشهيد على ظهر سيارة إطفاء يتقدمها طابور عرض لضباط وجنود مديرية أمن مطروح، وفرقة الموسيقى العسكرية، وتتبع الجثمان حشود من الأهالي يرددون هتاف " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".


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