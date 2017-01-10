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رئيس مدينة المحلة يشكل لجنة لتسلم مصنع تدوير القمامة

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رئيس مدينة المحلة يشكل لجنة لتسلم مصنع تدوير القمامة رئيس مدينة المحلة يشكل لجنة لتسلم مصنع تدوير القمامة

>الغربية – عادل ضرة

شكل تامر أبو النجا رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى لجنة لتسلم مصنع تدوير القمامه والاشراف عليه بحضور الدكتور  محمود شحاته  عضو مجلس النواب و برئاسة سعد نصر نائب رئيس المدينة وتحت اشراف منال الجميزى مساعد رئيس المدينة لأعمال النظافة و المهندس عبد الرازق عبد الرحمن مدير ادارة الرقابة و المتابعة و أعضاء من الادارات القانونية و المشتريات و الجراج و المخازن و النظافة ولقد قاموا ظهر اليوم بتوقيع عقود التسلم مع مسئولى شركة جرين تك.

وأكد رئيس المدينة أنه سوف يتم تشغيل المصنع فى الأسبوعين القادمين بقدرة 120 طن /يوم  ثم يتم تشغيله بقدرة 240 طن /يوم لمدة أسبوعين آخرين ثم بعد ذلك يتم تشغيله بقدرته الكامله 480 طن /يوم تحت إشراف  لجنة من رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وأشار إلى أن شركة جرين تك سوف تشارك بأفكارها فى تطوير منظومة جمع القمامه فى المحلة و تقسيم المخلفات الى زراعية وصناعية وعضوية .

وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع مديرى المستشفيات الخاصة و العامة للتنبيه عليهم بضرورة عدم القاء المخلفات الطبية مع المخلفات العادية من أجل المحافظة على الصحة العامة وحياة المواطنين، لافتا أنه فور بدء العمل بالمصنع سيتم البدء فى عملية نقل القمامه من محطة الترحيل.


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