رئيس جامعة المنصورة يلتقى الحاصلين على منح دراسية ببرنامج "الاراسموس بلس"

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف محمد سويلم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية الفائزين بمنح دراسية للماجستير والدكتوراه، وكذلك المهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالجامعة للسفر إلى دولتى التشيك وليتوانيا بالاتحاد الأوروبى بعد أن تم قبولهم للسفر ضمن المشروعات التنافسية للتبادل العلمى ببرنامج الاراسموس بلس (Credit Mobility) بحضور الدكتورة سحر السيد عبد الرحمن منسق عام برامج الاتحاد الأوروبى بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية التقدم للحصول على هذه المشروعات التى تتيح الفرصة لطلاب الجامعة من طلبة الماجستير والدكتوراه وكذلك أعضاء هئية التدريس بالجامعة من التقدم فى هذه المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى، وقد سبق لجامعة المنصورة الحصول على مشروع ضمن مشروعات بناء القدرات المؤسسية ببرنامج الاراسموس بلس (Capacity building) بكلية التربية للدكتور فتحى الزيات الأستاذ بقسم علم النفس بالكلية لانشاء درجة دبلومة مزدوجة مع بعض دول الاتحاد الأوروبى.

ووصل عدد المنح التى حصلت عليها جامعة المنصورة من جامعة فينلوس بدولة ليتوانيا إلى خمس منح بينما حصلت الجامعة على أربع منح إلى جامعة مازاريك بدولة التشيك ضمن المشروعين الفائزين لجامعة المنصورة مع جامعتى فيلنوس وجامعة مازاريك، وقد أكد الدكتور أشرف محمد سويلم نائب رئيس الجامعة أهمية زيادة الوعى بهذه المشروعات من خلال تكليف منسقى الكليات لشئون البحث والتطوير وكذلك المبعوثيين من جامعة المنصورة إلى دول الاتحاد الأوروبى للحث على التقدم والفوز بعدد كبيرمن هذه المشروعات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من خبراء المشروعات الأوروبية لمتابعة المتقدمين لمشروعات بناء القدرات المؤسسية للتسهيل والتوجيه أثناء كتابة هذه المشروعات وكان من الحاصلين على منح جامعة مازاريك بدولة التشيك الدكتور علاء التميمى عبده الأستاذ المساعد بقسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة المنصورة والدكتور وائل عوض رمضان المدرس بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية بالجامعة والدكتور عمرو عبد الفتاح حسين، المدرس بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضيه بالجامعة وعبد الغنى الحسينى، اخصائى اللغة الانجليزية بمركز تعليم اللغة بالجامعة.

كما كان من الحاصلين على منح إلى جامعة فيلنوس بدولة ليتوانيا المهندسة الدكتورة سحر السيد عبد الرحمن منسق برنامج الاراسموس بلس بالجامعة والدكتور وائل عوض رمضان مدرس بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية بالجامعة والطالب أحمد محمد مصطفى مدرس مساعد بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب بالجامعة والطالبة سوزان محمد حسين مدرس مساعد بقسم البنات بكلية العلوم والطالبة علا عاصم البوهى معيدة بقسم الفيروسات بكلية الطب البيطرى بالجامعة.

وقد أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالفائزين بالمنح المختلفة وسعيهم للتقدم والفوز بهذه المنح التنافسية، وقام بمناقشة دور كل عضو فيما سيقوم بدراسته أو أدائه بالجامعات الأوروبية، وأكد أنهم سفراء لجامعة المنصورة خارج مصر.

وأشار إلى أهمية التزامهم بواجباتهم وأن يسعى كل فرد منهم لخلق فرص تعاون مستقبلية وتحقيق أعلى استفادة لهم على المستوى الشخصى وعلى المستوى الجامعى، متمنيا لهم التوفيق.