جامعة المنصورة : ضبط 10 حالات غش خلال متابعة أعمال الامتحانات

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة منها الآداب,التجارة,التربية,الحقوق, الصيدلة, الهندسة.

وتفقد نائب رئيس الجامعة قاعات ومدرجات الامتحانات والكنترولات وأماكن طباعة الامتحانات والتصحيح الالكترونى وقام بسؤال الطلاب عن المشكلات اثناء الامتحانات،كما شدد على عملية تأمين الكنترولات وتزويدها بكاميرات المراقبة وإتباع اج راءات الامن والسلامة المهنية.

من الجدير بالذكر،ان جامعة المنصورة قامت بتطبيق جهاز للكشف عن عمليات الغش الالكترونى من إمتحانات الدور الثانى للعام الماضى 2015/ 2016 م ويعد هذا إبتكار الدكتور محمد فريد من الباحثين بكلية العلوم بجامعة المنصورة وقد تم تطويره هذا العام ورفع كفائته وتم تجريبه وإكتشف بالفعل حوالى عشرة حالات منذ بداية إمتحانات التيرم الاول للعام الدراسي 2016/2017 حتى الان.