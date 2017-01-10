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عواد وجمعة يغادران معسكر المنتخب غداً

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عواد وجمعة يغادران معسكر المنتخب غداً عواد وجمعة يغادران معسكر المنتخب غداً

>كتب محمد مراد

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى وأحمد جمعة مهاجم المصرى سيغادران معسكر الأول غداً بعد خروجهما من القائمة النهائية التى ستشارك فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب 24 لاعبا إلى الجابون وهم :

حراسة المرمى: عصام الحضرى (وادى دجلة) - شريف إكرامى (الأهلى) - أحمد الشناوى (الزمالك).

خط الدفاع: أحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من (الأهلي) - أحمد دويدار وعلى جبر من (الزمالك) - محمد عبد الشافى (أهلى جدة) - وعمر جابر (بازل السويسرى) وأحمد المحمدى (هال سيتى) وكريم حافظ (لانس الفرنسى) و حماده طلبه .

خط الوسط : محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح (روما الإيطالى) ورمضان صبحى ( ستوك سيتى الإنجليزى) وعبد الله السعيد (الأهلى) وإبراهيم صلاح - طارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودى) - محمود حسن "تريزيجيه" ( موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة (بانيتوليكوس اليونانى)

خط الهجوم:  مروان محسن (الأهلى) وأحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا ).

كان محمد إبراهيم قد غادر معسكر المنتخب عقب ودية تونس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر.

ويخوض منتخب مصر تدريب فى العاشرة صباح الأربعاء على أن يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم الخميس قبل التوجه يوم الجمعة للجابون.

ويستعد منتخب مصر لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون فى الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير ، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته  فى المجموعة الرابعة بمواجهة مالى يوم 17 يناير ، ثم أوغندا يوم 21 و غانا يوم 25 على أن يصعد الأول والثانى لدور الـ 8.

 


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مصر 365

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