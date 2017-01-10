البابايا والطحين لتفتيح البشرة في أقل من أسبوعين

هل تلجئين دائماً إلى استخدام المواد الكيميائية لتفتيح بشرتك؟ انتبهي! فقد تواجهين بعض المشاكل بعد ذلك؛ لذا عليك الابتعاد عن استخدام المواد الكيميائية التي قد تؤذي بشرتك واستبدالها بالمواد الطبيعية التي تغذي بشرتك وتحميها من أضرار المواد الكيميائية.

نقدم لك سيدتي في ما يأتي 6 طرق طبيعية لتفتيح بشرتك بكلّ أمان مع نتيجة سريعة ستلاحظينها بعد أقلّ من أسبوعين:

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1.العسل: قومي بوضع ملعقة من العسل على وجهك قبل الاستحمام، ووزّعيه جيداً، واتركيه لبضع دقائق، ثمّ اشطفي وجهك بالماء الفاتر كالمعتاد، فالعسل غنيّ بمضادات الجراثيم وخصائص الترطيب التي ترطب بشرتك وتحميها من الأضرار.

2.الليمون: قومي بتمرير نصف ليمونة على بشرتك، واتركيها لمدة ساعة على الأقلّ، ثم قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر، فالليمون غنيّ بفيتامين (C) الذي يشجّع نمو الخلايا الجديدة ويساعد على تفتيح البشرة.

3.الزبادي: قومي بخلط ملعقة من الزبادي مع ملعقة من العسل، وضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لبضع دقائق، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، فالزبادي غني بالأحماض اللبنيّة التي تساعد على تبييض البشرة.

4.الطحين: قومي بعمل عجينة من الطحين والماء، وضعيها على بشرتك، واتركيها حتى تجفّ، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، فالطحين يعمل على تفتيح البشرة.

5.البابايا: احرصي على تناول ثمرة من البابايا يومياً، فذلك يساعد على تفتيح بشرتك بسرعة. يمكنك أيضاً إضافة عصير الليمون إلى ثمرة بابايا مهروسة، ووضعها على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

6.الخيار: هو الأفضل للبشرة الحسّاسة، لأنه غنيّ بالكولاجين الذي يساعد على تفتيح البشرة وتغذيتها. كلّ ما عليك فعله هو وضع شرائح الخيار على بشرتك والحصول على بعض الاسترخاء.