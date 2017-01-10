Golden Globes 2017:أجدد الرفعات ومكياجات تهم كل سيدة

تعتبر إطلالات النجمات على السجادة الحمراء مصدر إلهام ووحي للكثير من السيدات، لا سيما Golden Globes 2017 الذي تميّز بمكياجات لافتة، شملت العيون السموكي والشفاه الماتية وتسريحات الشعر المبهرة التي كسرت كلّ التوقعات. فبعد أن مالت العروض السابقة إلى الطبيعية، ها هي السجادة الحمراء هذا العام تكشف عن أجدد ابتكارات الجمال، التي تحتاج كلّ سيدة أن تعرفها.

مكياج عيون بلقيس الأجمل بالعدسات اللاصقة

ليلي كولينس Lily Collins: اعتمدت تسريحة الكعكة بالضفائر. تميّزت هذه الرفعة بالعفوية في سحب الشعر وبالطريقة المميزة في الدمج بين الضفائر وتموّجات الشعر. تعتبر هذه الرفعة مناسبة جداً لسهراتك في هذا الفصل.

أوليفيا كولبو Olivia Culpo: من أجمل الرفعات المنخفضة بالفرق النصفي، إذ اعتمدت تسريح الشعر جيداً نحو الخلف قبل لفّه على شكل ضفائر عند أعلى العنق. ننصحك باتباع هذه التسريحة في الحفلات الكبرى.

ايميلي راتاجكوفسكي Emily Ratajkowski : أعادت موضة المكياج البرونزي ألى الواجهة، من خلال تطبيقها الظلال البرونزي على الجفن العلوي بشكل سموكي، يسحب العين مع الكحل الأسود داخل الجفن السفلي. والمميّز في هذا المكياج هو أحمر الشفاه البيج المائل إلى البرتقالي الماتي الذي يحول الشفاه الطبيعية إلى لامعة ومشرقة.

كيري واشنطن Kerry Washington: اعتمدت أجمل أحمر شفاه مناسب لصاحبات البشرة السمراء وهو البنفسجي الداكن الماتي. عند تطبيق هذا اللون من أحمر الشفاه، ننصحك باعتماد مكياج عيون طبيعي يقتصر على الماسكرا.

هيلي ستيفلد Hailee Steinfeld: إذا كنت من محبّات الموضة وتريدين اعتماد المكياج الزهري، إليك طريقة هذه النجمة في تطبيق هذا اللون بشكل جذاب جداً، لا سيما مع الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي.

سارا باركير Sarah Jessica Parker: اعتمدت تسريحة صادمة وجميلة في آنٍ، وهي تقتصر على شدّ الشعر نحو الخلف مع الفرق النصفي، ثم لفّ ضفيرة على شكل تاج حول الرأس.

بريانكا شوبرا Priyanka Chopra: أجمل مكياج لصاحبات البشرة السمراء، إن من حيث لون الظلال وطريقة تطبيقه وإن من حيث أحمر الشفاه المميّز.

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