Modern Muse Le Rouge Gloss عطر جديد من إستيه لودر

عندما لا يكون الأحمر كافيا، أضيفي إليه البريق. إستيه لودر تكشف عن Modern Muse Le Rouge Gloss- عطر جديد وجريء مستوحى من الفينيل المطلي بالأحمر الجذاب الذي ينعش جميع الأحاسيس. Modern Muse Le Rouge Gloss متألق بالأحمر اللامع الرائع ومفعم بالأحاسيس والتألق، يأسر جوانب جديدة وجريئة من إمرأة Modern Muse العصرية الملهمة. تجسد رائحة Le Rouge Gloss الأنوثة الجريئة والجذابة.

العطر

رائحة فاكهية خشبية مفعمة بالأحاسيس، Modern Muse Le Rouge Gloss يأسر سحر Modern Muse Le Rouge ولكنه مشبع بإحساس أكثر عمقا وجاذبية. تركيبة العطر المبتكرة ذات" الانطباع المزدوج" تتيح للمرأة أن تختبر العطر من خلال توليفتين متباينتين. الفاكهة الحمراء اللذيذة تم تركيزها من أجل تأثير "متألق" بينما الجوهر تم تعميقه بانطباع ملحي من الجلد الفاخر من أجل تأثير إضافي وتباين داكن.

توليفة RED GLOSS:

الإحساس برائحته يشبه ذلك الإحساس الآسر لمظهر الغلوس الأحمر الشديد اللمعان على الشفاه. التركيز النضر للمندرين الشهي والفاكهية الأخاذة للكرز الأسود الذي ينبض مقابل أزهار روز سينتيفوليا الكثيفة البتلات ليعطي عمقا جذابا وحلوا. بريق عصري من الجزر والفلفل الوردي أضيف ليكمل هذا الإحساس.

توليفة الفينيل الأحمر:

مصدر الإلهام

تعرفي على أحدث جانب من جوانب Modern Muse- الواثقة، الفائقة الجاذبية والمتألقة بالأحمر. إنها ملهمة Modern Muse Le Rouge Gloss، المرأة الفاتنة الملفتة. ملهمة بقوة أحاسيسها. كيندال جينر الفاتنة بطلة الحملة الجديدة. جريئة وجذابة وآسرة.

العبوة

تصميم زجاجة Modern Muse Le Rouge Gloss يجمع بين عناصر جذابة. الشكل: زجاجة قوية كالتمثال الطويل بجوانب مبرومة ناعمة. اللون: أحمر لامع! الأحمر يغلف الزجاجة. الغطاء يعكس انحناءة مجموعة Modern Muse، ولكن بلون أحمر شديد اللمعان ودراماتيكي، يلفت النظر على الفور. كل هذا معا يشكل Le Rouge بالحد الأقصى.