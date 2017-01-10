نصار يتفقد غدا سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

يقوم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، غدآ الأربعاء 11 يناير الجاري، بجولة يتفقد خلالها سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الحرم الجامعي، ويرافقه، خلال الجولة، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عثمان الخشت.

وتبدأ الجولة الساعة 12 ظهرآ بكلية الآداب، حيث يؤدى طلابها إمتحاناتهم بمقر الكلية. ويتوجه نصار، فى إطار جولته، إلى مجمع قاعات الامتحانات بالحرم الجامعي لمتابعة إمتحانات طلاب كلية التجارة، ثم الحقوق.

ويلتقى، خلال الجولة، بالأساتذة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول ومطابفة مواصفات الورقة الإمتحانية، كما يستطلع آراء الطلاب الذين يؤدون الامتحان سواء بكلية الآداب أو بقاعات الامتحانات حول نظام الإمتحان الجديد.

وكانت كليات جامعة القاهرة انهت الترتيبات الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسي الأول فى العام الجامعى 2016/2017 وحددت مواعيد إمتحانات طلابها وفقآ لطبيعة الدراسة بها، حيث بدآت الإمتحانات من يوم 25 ديسمبرالماضى.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات فى كل الكليات يوم 26 ينايرالجارى، لتبدأ بعدها اجازة نصف العام الدراسي يوم 28 يناير الجارى ولمدة أسبوعين.