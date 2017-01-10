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مطروح تودع شهيد كمين المساعيد في جنازة عسكرية

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مطروح تودع شهيد كمين المساعيد في جنازة عسكرية مطروح تودع شهيد كمين المساعيد في جنازة عسكرية

أرشيفية

شيع أهالى مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، المجند عبد الله عبد الرحمن ناصر، الذي استشهد مع مجموعة من زملائه في الهجوم الإرهابي على كمين المطافئ بالمساعيد بمدينة العريش بشمال سيناء،، وذلك في جنازة عسكرية بمشاركة شعبية كبيرة.

وأدى المئات من أبناء المحافظة صلاة الجنازة في المسجد الكبير، وتم رفع جثمان الشهيد ملفوفا بعلم محمولا على سيارة تتقدمها الموسيقى العسكرية واصطف أفراد من قوات الشرطة على الجانبين، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير، وطالب المشاركون فى الجنازة بسرعة القصاص للشهداء.

وشارك في الجنازة اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، ورئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، نائبا عن محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، وأسرة الشهيد والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة لوداع شهيد الواجب الوطني.

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح دعمه لرجال الشرطة لمواصلة التصدي لمثل هذه العمليات الإجرامية وسرعة ضبط الجناة لتقديمهم للعدالة والقصاص منهم و وقوف أبناء مطروح كحماة البوابة الغربية لمصر مع جميع أجهزة الدولة ضد الأعمال الإرهابية المتطرفة التى تحاول النيل من المصريين .

أ ش أ

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