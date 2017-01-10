الحكومة: لا تغيير بنظام امتحانات الثانوية العامة و"البوكليت" لمنع التسريب

كتبت هند مختار

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة ، مؤكدة أنها لم تغير نظام امتحانات الثانوية العامة ولا نظام التقويم الخاص بها.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه سيتم تطبيق نظام جديد هذا العام يعُرف باسم "نظام البوكليت" وهو النظام القائم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة، حيث ستكون الأسئلة موزعة على ورقة الإجابة بالكامل مع اختلاف نماذج الأسئلة بين الطلاب، مما يجعل من الصعوبة بمكان إتاحة أي فرصة لتسريب الامتحانات، وذلك مع الحفاظ على نفس مواصفات اختبارات الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية والتى تقوم بالأساس على الفهم والتذكر والتحليل.

وأضافت الوزارة أن الغرض من تطبيق هذا النظام الجديد هو ضمان عدم تسريب ورقة الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن نظام "البوكليت" جاء بعد دراسة عميقة لمدة 6 أشهر بين الوزارة وعدد من الوزارات المعنية، حيث يطبق هذا النظام فقط في امتحانات الثانوية العامة ولا يشمل باقى المراحل التعليمية سواء الإبتدائية أو الإعدادية.

و طمأنت الوزارة، جميع الطلاب على وجود مساحة كافية فى كراسة الإجابة لتدوين الإجابات ومراعاة زمن الامتحان وعدد الأسئلة الموزعة وفقاً لطبيعة كل مادة على حده، مؤكدة أن جميع أسئلة الامتحانات التى تدرب عليها الطالب في الأعوام السابقة هي نفس الأسئلة التي ستأتي في امتحانات هذا العام، ولن يتم تغيير طبيعة الأسئلة كما أشيع، مشيرةً إلى تولى جهة سيادية طباعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام وذلك لضمان عدم تسريبه.